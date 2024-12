Lanazione.it - Il Serricciolo tenta il colpaccio, trasferta difficile per il Mulazzo contro la Folgor Marlia

Leggi su Lanazione.it

Ilè determinato a salutare il 2024 con una vittoria davanti al proprio pubblico. Non sarà un’impresa facile perché nella 15? giornata, l’ultima del girone d’andata del campionato di Prima Categoria, troverà il Corsagna, avversario ambizioso e tosto. L’appuntamento è fissato per oggi pomeriggio alle ore 14.30 all’ "Arcinaso". "Per noi saranno tutte partite importantissime come delle vere e proprie finali – spiega mister Paolini - considerata la nostra classifica piuttosto pericolante. La squadra sta crescendo e si sta allenando molto bene, ma è inutile dire che abbiamo bisogno di un successo per risalire di qualche posizione e per il morale. Affronteremo un’ottima formazione, ben allenata. Dovremo buttare il cuore oltre l’ostacolo e provare a tutti i costi a vincere questa sfida in casa.