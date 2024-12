Ilnapolista.it - Il Real Madrid riscopre i gol da fuori area, Mbappé e Valverde i trascinatori del 4-2 col Siviglia (Relevo)

Ildiventa la squadra specialista nei gol da, superando il Barcellona che era a quota 10. I blancos, dopo aver vinto mercoledì la Coppa Intercontinentale, passano 4-2 sul. A segno, Brahim Diaz e Rodrygo; gol di Isaac e Lukebakio per la squadra ospite.Ilvince 4-2 colndo i gol dascrive sul match:Gli allenatori insistono molto sul fatto che, contro le squadre molto chiuse, i colpi dasono una buona arma per sbloccare le partite. Ilha riscontrato questo problema in molte occasioni, ma in poche stagioni è stato così preciso con i tiri dalla lunga distanza. Eè il trascinatore di questo record: l’uruguaiano haizzato 5 gol solo dain questa stagione.sta finalmente iniziando a raggiungere uno stato di forma notevole, anche lui ha trovato in questi colpi un’arma molto utile.