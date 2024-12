Ilgiorno.it - I segreti dell’acquaticità neonatale: "Così in vasca cresce l’autostima"

È una sfida dove non mancano le insidie: consigliare senza imbrigliare. Trovare un modello che non riduca tutto a schemi. Varcare il confine tra gli opposti vanificherebbe l’obiettivo che si è dato Gianluca Franceschinis, 53 anni, in ognuna delle 116 pagine del libro “La Pedagogia Francese Applicata all’Acquaticità” (autoprodotto, distribuito su Amazon). Trent’anni a bordo piscina, accompagnando bambini da 0 a 3 anni e genitori nei “primi passi” in, lo hanno convinto a scrivere ciò che mette in pratica. "Uno degli elementi distintivi della pedagogia francese applicata all’acquaticità è il rispetto dei tempi individuali del bambino – spiega Franceschinis, istruttore alla Virgin Active –. Ogni neonato ha il proprio ritmo di adattamento all’acqua e forzare i tempi potrebbe compromettere l’esperienza positiva.