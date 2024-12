Ecco cosa ha vinto Bianca Guaccero Ballando con le stelle la scoperta spiazza gli italiani | rivelazione sul montepremi

Leggi su Caffeinamagazine.it

L’edizione 2024 dicon lesi è conclusa con il trionfo di, un successo che segna una straordinaria rivincita per la conduttrice, reduce da un lungo periodo di assenza dalle telecamere. Ieri sera, insieme al suo partner Giovanni Pernice,ha ricevuto la prestigiosa Coppa dei Vincitori. A consegnare il premio è stata Carolyn Smith, presidente della giuria, che con un sorriso emozionato ha sottolineato il valore dell’impresa.Con le mani al cielo e il trofeo tra le dita,ha dimostrato di avere ancora una riserva di forza, nonostante l’intensità e la fatica di settimane trascorse in pista. La sua vittoria non rappresenta solo un risultato personale, ma anche un simbolo di resilienza e determinazione, qualità che hanno fatto innamorare il pubblico.