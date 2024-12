Tvplay.it - Dalla Juve al Napoli, decisione presa: non si torna più indietro

Leggi su Tvplay.it

In casa, dopo la vittoria contro il Genoa, bisogna registrare una novità di calciomercato che riguarda anche lantus.Dopo aver battuto l’Udinese una settimana fa, di fatto, ildi Antonio Conte ha ottenuto un altro successo. Ieri sera, infatti, gli azzurri hanno sconfitto per 1-2 allo Stadio Marassi il Genoa di Patrick Vieira.al: non sipiù(Ansa Foto) tvplay.itIl primo tempo della partita è stato letteralmente dominato dal. Basti pensare che gli azzurri erano già sul doppio vantaggio già al 25?. A segnare per gli uomini di Antonio Conte sono stati Frank Anguissa ed Amir Rrahmani. Nella seconda frazione di gara, però, il Genoa ha prima dimezzato il proprio svantaggio con Pinamonti e poi ha sfiorato più volte il gol del pareggio.