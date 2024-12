Ilgiorno.it - Da Novate all’Europa. Il primo posto a squadre e la medaglia d’oro al collo

L’atletase Nicole Reina regala emozioni anche in campo europeo.nella gara di cross ad Antalya in Turchia. Otto chilometri di percorso e tra le compagne in maglia azzurra, anche Nadia Batocletti, Ludovica Cavalli ed Elisa Palmero, reduci dalle Olimpiadi di Parigi. "La gara è stata caratterizzata da un percorso molto tecnico e avere contribuito a portare punti per la classifica finale in cui siamo arrivate prime è stata una grande soddisfazione – spiega Nicole – . Ci speravamo, sapevo di avere le caratteristiche per riuscire a conquistare una". "L’arrivo dell’oro è stato davvero emozionante e sul podio abbiamo gioito. Siamo riuscite a creare un buon ambiente fare squadra tra noi ragazze ed è fondamentale, ci siamo trovate bene anche nei momenti liberi.