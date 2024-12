Pianetamilan.it - Verona-Milan, Parolo: “I rossoneri si sono compattati negli ultimi minuti”

Ilvince acon un sofferto 1-0, nonostante le numerose assenze che hanno condizionato la squadra. A queste si è aggiunta anche quella di Leao, costretto a lasciare il campo durante la partita per un problema alla coscia sinistra. Marco, intervenuto in diretta su DAZN, ha analizzato così la prestazione dei. “Ilsi è compattato, ilha perso lucidità. Ill’ha cambiata nella giocata, nell’asse Fofana-Reijnders.non brillante nel gioco ma voleva portare a casa i tre punti e questo ha fatto. Tanti giocatori statici, ma mancavano tanti uomini, l’attenuante va data a Fonseca. Reijnders si inserisce e va a fare gol, ma lavora molto meglio da mediano. Ilcomunque oggi più di così non poteva fare”. LEGGI ANCHE: Le pagelle post-partita deisecondo la nostra redazione >>> ACQUISTA IL NOSTRO LIBRO DI NATALE PER BAMBINI E SOSTIENI PIANETA