Tribute dei Rolling stasera allo Smood

In una programmazione importante diband, non poteva mancaredi Ceparana, un gruppo che rendesse omaggio ai miticiStones. Ed è proprio per questo che direttamente da Milano arrivanoa partire dalle 22 (in precedenza, alle 20, la cena) dei musicisti che, da anni, suonano le canzoni della celebre coppia Jagger-Richard: stiamo parlando dei 102 Edith Grove, formazione dalla lunga militanza che scende in Liguria, sul grande palco ceparanese. IStones costituiscono una pietra miliare nell’evoluzione della musica rock del XX secolo, avendo dato voce al malcontento e di conseguenza alla protesta di intere generazioni, incarnando così il travagliato spirito dei grandi bluesmen del passato e scegliendo il titolo di una canzone di uno di questi (Muddy Waters), come nome del loro gruppo.