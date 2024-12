Secoloditalia.it - Successo dei repubblicani Usa, il Congresso evita lo shutdown e salva oltre 800mila lavoratori

Ilamericano ha approvato la legge perre lo, garantendo un salario allepersone che rischiavano di perderlo per l’inizio delle vacanze natalizie. Già da ieri, lo speaker della Camera Mike Johnson aveva assicurato che l’America non avrebbe avuto “unodel governo”, smontando la polemica di Biden che imputava a Trump le colpe di aver fatto saltare l’accordo bipartisan tra democratici e. Il braccio di ferro tra democratici enelle ultime settimane ha finalmente consentito di approvare un disegno di legge di bilancio che consente il finanziamento delle agenzie federali fino a marzo.Ilamericanolograzie a Mike Johnson «Trump era d’accordo»Ora che i senatori democratici ehanno trovato un accordo perre lo, il testo arriverà sulla scrivania di Biden per la firma finale.