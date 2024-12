Pianetamilan.it - Serafini: “Milan deprimente, senza coraggio nel prendersi le responsabilità”

Intervenuto aTv, Lucaha parlato dei rossoneri di Paulo Fonseca dopo la vittoria esterna contro l'Hellas Verona. Il giornalista ha definito come incolore la prestazione del Diavolo: "Non è che ci ci sia persi molto, perché ilè partito sbiadito, e perso poi Leao dopo mezz'ora, che tra l'altro non che è fosse particolarmente in palla, ma per lo meno era attivo, è diventato incolore. C'è stato questo lampo, la cosa più bella della partita, l'azione più bella della partita, ambo le parti, ambo i lati, il lancio di Fofana e il colpo al volo di Rejnders molto preciso. Poi poca roba contro un avversario modesto, adesso lo diciamo". Ma non solo, poichéha poi proseguito, sottolineando la prova discreta di diversi giocatori rossoneri: "Le lacune della squadra del Verona, sono tante.