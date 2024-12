Sport.quotidiano.net - Reggiana da incubo, la cenerentola Cittadella cala il tris

Reggio Emilia, 21 dicembre 2024 – La peggioredella stagione con distacco: nel freddo dii veneti vincono per 3-1. Basterebbe dire che ilnon vinceva in casa da ben 16 partite di fila (e quest’anno, di conseguenza, non aveva ancora vinto in casa), e che era l’ultima della classe col peggiore attacco (e lo è tutt’ora). E laha concesso tre reti ad una squadra in enorme difficoltà. Primo tempo chiuso 0-0: gara brutta, si segnala al 45’ solo un miracolo di Bardi su Vita (volo all’incrocio). Nella ripresapure peggio, eche trova i gol di Pandolfi e Tronchin. Un pizzico d’orgoglio reggiano porta al gol di Gondo, ma allo scaderedefinitivo di Rabbi. L’unica nota positiva, se così si può dire, è che lapasserà il Natale fuori dalla zona playout.