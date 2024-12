Top-games.it - Quando i VIDEOGIOCHI diventano HOT

HOT, esagerando ed uscendo dal loro contesto. Vi sarà sicuramente capitato un sacco di volte, soprattutto se siete dei giocatori “con la benda sull’occhio”, di incappare in certe versioni leggermente diverse del titolo che stavate cercando. Non cercate di fare i finti tonti, perché tanto lo sappiamo che è successo a tutti, a volte addirittura per sbaglio.Andiamo a scoprire che cosa ha portato, nel nostro contesto sociale, ad arrivare a questi punti, nei quali praticamente qualsiasi forma di intrattenimento, che sia film, serie tv, videogioco, fumetto (e chi più ne ha più ne metta) finisce inesorabilmente a ricevere una controparte vietata ai minori.HOT la linea sottile tra i cosplay e l’esagerareUna delle componenti fondamentali deiè la possibilità di immersione che forniscono ai giocatori.