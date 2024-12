Lanazione.it - Pugno al dirigente e al giocatore. Poi dà le dimissioni: arbitro nei guai

Arezzo, 20 dicembre 2024 – A fine partita l’sferra unad une undel Montemignaio, poi chiede scusa, si dimette dall’Aia, ma come ultimo lascito redige un referto che sa di beffa per la società alto casentinese che adesso sta pensando di non giocare la prossima partita in segno di protesta. I fatti risalgono a domenica 15 dicembre quando sul campo del Rassina si disputa il derby casentinese, valido per il campionato di Seconda Categoria, terminato con la vittoria per 1-0 dei locali. “Domenica prossima, se scenderemo in campo (il dubitativo è d’obbligo) saremo noi a segnarci il volto con un pennarello nero e speriamo che per questo il giudice sportivo non pensi bene di sanzionarci anche questa volta“. Si conclude così, a metà tra l’ironia e l’amarezza, la nota apparsa sulla pagina Facebook del Montemignaio.