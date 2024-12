Ilrestodelcarlino.it - Ordinanza anti ubriachi, sindaco al lavoro: "Pronti a mettere in campo tutti gli strumenti"

Consumo di alcol nei luoghi pubblici, si prepara una stretta in città per evitare che qualche bevuta di troppo faccia da benzina alla movida violenta. A Palazzo Sforza si sta predisponendo una appositaper vietare le bevute all’aperto da una certa ora della sera. Il provvedimento mira a evitare il fenomeno soprattutto tra gli adolescenti, che spesso affidano a un amico maggiorenne l’incarico di acquistare birra o superalcolici, che poi consumano nei parchi o in strada, con il risultato di ubriacarsi e rischiare di creare problemi, in particolare le risse. "Nell’ultimo vertice del comitato per la sicurezza e l’ordine pubblico – conferma ilFabrizio Ciarapica (foto) – con il prefetto si è deciso di adottare alcune misure preventive. Intanto abbiamo raggiunto un accordo con i gestori affinché comunichino con più giorni dicipo le date delle feste organizzate nei locali, e poi abbiamo condiviso la necessità diinuna politica più rigorosa per evitare abusi di alcol".