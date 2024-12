Lopinionista.it - Open Arms, Salvini: “Meloni prima a chiamarmi, messaggi anche dal centrosinistra”

ROMA – “Non e’ una prova di forza, Giorgiaè stata la. Semmai una risposta a chi vuole il male dell’Italia, come il signor Soros e altre associazioni straniere che finanziano la distruzione della nostra cultura e civiltà”. E’ quanto ha dichiarato il vicepremier Matteocommentando i recenti sviluppi politici dopo l’assoluzione sulla vicenda.“E’ stato bello ricevere solidarieta’ da tante figure,di sinistra. Non augurerei mai a nessuno, nemmeno ai miei avversari politici, di finire in galera”, ha aggiunto l’ex ministro dell’interno. “Con Piantedosi, che all’epoca era mio capo di gabinetto, gli sbarchi calarono del 60% e aumentarono le espulsioni. La sentenza di ieri protegge il lavoro dei ministri e garantisce che non ci siano invasioni di campo da parte della giustizia”, ha concluso