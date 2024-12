Lanazione.it - Musei del Bargello, aperture straordinarie e prolungate durante le festività natalizie

Firenze, 21 dicembre 2024 - Idelsi preparano a celebrare lee l'inizio del nuovo anno con un programma die prolungamenti di orario che offriranno al pubblico nuove opportunità di visita. Un’iniziativa è pensata per rendere accessibile il patrimonio culturale deianche in giorni solitamente dedicati alla chiusura settimanale. Tra le novità principali, si segnala l'apertura del Museo Nazionale delmartedì (giorno di consueta chiusura settimanale) 24 dicembre, Vigilia di Natale, dalle 14:30 alle 18:30, un'occasione unica per scoprire le sue collezioni in un'atmosfera festiva. Il giorno di Santo Stefano, 26 dicembre, il museo prolungherà l'orario fino alle 18:00, permettendo ai visitatori di godere delle opere d'arte esposte dalle 8:15 alle 18:00.