Milan, Condò: "Jimenez? Concorrenza con Emerson. In attacco servirebbe…"

Paolosulle pagine de La Repubblica, ha analizzato la partita tra Verona e, finita con una vittoria sofferta per i rossoneri. L'opinionista si è soffermato sulla prestazione di Alexe il mercato. Cosa manca al? Il parere del giornalista.ha elogiato la prestazione di, schierato ieri a sinistra al posto di Theo Hernandez, sottolineando che "quando le purghe saranno finite (riguardo Theo) entrerà inconRoyal, e sarebbe strano se non la spuntasse". Un giocatore che potrebbe risolvere i problemi della fascia destra del. Non solo,ha parlato anche del mercato dei rossoneri. Secondo il giornalista servirebbe un attaccante. Le sue parole "Non si deve temere di passare per sempliciotti nel chiedersi se davanti al talento verde di Camarda non sarebbe il caso di mettere una stella vera — una sola, ma forte — anziché tre centravanti (Morata, Abraham, Jovic) che ci siamo abituati a elogiare per la loro partecipazione alla manovra con annessa disponibilità al sacrificio, perché piuttosto di niente è meglio un piuttosto".