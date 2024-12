Ilfattoquotidiano.it - Magdeburgo, il mistero sul movente. Il vecchio caso di Franco A., che si spacciò per siriano per incolpare i rifugiati del suo attentato

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Ufficialmente non è stato ancora confermato dagli esami del sangue se l’re diTaleb Al Abdulmohsen, psichiatra saudita cinquantenne, abbia agito sotto droghe, che magari ha assunto apposta per trovare la determinazione per intraprendere la sua folle corsa nel mercatino di Natale. È molto difficile qualificare il suo gesto: se soffrisse di psicosi, avesse un fine politico o ancora volesse vendicarsi per essere stato convocato il giorno prima in tribunale. Si è ricostruito che ha sfruttato un varco lasciato aperto per fare passare i tram e quindi possa aver preparato il suo attacco e non agito d’impeto.La similitudine con l’di otto anni fa al mercatino natalizio di Breitscheidplatz a Berlino ha fatto subito pensare ad undi origine islamista. Per certo l’autore si professava invece ateo ed era politicamente attivo e noto per le sue posizioni contro l’Islam che gli avevano anche procurato visibilità attraverso i media.