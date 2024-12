Metropolitanmagazine.it - Le migliori rom com da vedere a Natale secondo noi

Leggi su Metropolitanmagazine.it

è arrivato e su tutti i canali è pieno di film romantici a tema, solo che le storie sono un po’ tutte uguali. Se adorate le commedie romantiche ma non vi va difilm di serie b, non temete! Ci sono tantissime pellicole sdolcinate che potete guardare e che sono molto interessanti, con grandi attori e attrici e con una trama niente male! Perciò, ecco lerom com natalizie dasotto l’albero!Ecco lerom com natalizie!Love Actually – Photo Credist movieplayer.itIniziamo con una commedia dicon un cast pazzesco, L’amore non va in vacanza. Cameron Diaz e Kate Winslet sono due donne con il cuore ferito che decidono di scambiarsi le case per le vacanze natalizie. Lo scambio gli permetterà di incontrare Jude Law e Jack Black che cambieranno per sempre le loro vite.