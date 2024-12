Lanazione.it - Fitness di Natale in acqua alla Comunale. Torna l’iniziativa della Chimera Nuoto

Leggi su Lanazione.it

Due giornate dedicate alinnelle festività del Palazzetto deldi Arezzo. Venerdì 27 dicembre e venerdì 3 gennaio è in calendario il tradizionale appuntamento del “di” che, promosso d, permetterà di vivere occasioni di movimento, divertimento e aggregazione in cui mettersiprova tra diverse disciplinetiche. Il programma del 27 dicembre sarà aperto alle 18.30 dlezione dilta che propone movimenti in galleggiamento con l’aiuto delle cinture galleggianti. Alle 19.30 è previsto il circuito rapido e intensivo dell’Circuit tra più postazioni diversificate dove scoprire la varietà e la ricchezza delintra movimenti con e senza attrezzi, andando a stimolare e a riattivare ogni parte del corpo, infine alle 20.