Concerto Tony Effe al Palaeur, il Codacons invia una diffida al Sindaco di Roma

Ilhato unaurgente aldi, Roberto Gualtieri, e al Ministero dell'economia affinché sia ritirata l'autorizzazione concessa per ildi Capodanno diCapitale e il Mef, infatti, hanno partecipazioni rispettivamente al 10% e al 90% nella società Eur Spa che gestisce il. "Ritenuto che ildicomproprietario delinsieme al Mef ha ritenuto pericoloso per ordine pubblico, in relazione alle continue violenze alle donne e ai quotidiani femminicidi, e ha vietato una piazza a chi se ne fa da anni portatore con testi violenti e sessisti - scrive ilnella- Ritenuto che gli stessi pericoli sono derivanti dall'ipocrita spostamento da una piazza a un teatro ambedue sotto il controllo e la necessità di autorizzazione da parte di enti pubblici" siEur Spa, il Ministero dell'economia in persona del Ministro, e ildia "non concedere ilper esibizioni di cantanti che inneggiano alla violenza verso le donne".