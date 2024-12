Sport.quotidiano.net - Cesena Con la Juve Stabia tutti abili e arruolati

In campo a Bergamo non è sceso nessuno di quelli che domani giocheranno a Castellammare contro la, in palio lo scettro di matricola terribile del girone di andata in Serie B. La sberla rimediata al Gewiss Stadium non può essere considerata leggera per le proporzioni assunte anche se ilè in buona compagnia, sono diverse le compagini che hanno subito grandinate di gol affrontando in Coppa Italia quelle del piano di sopra. Tra le altre il Sassuolo bastonato dal Milan con identico punteggio e la Sampdoria, battuta sonoramente dalla Roma. Mal comune mezzo gaudio? Proprio no, ma questa Atalanta asfalta gli avversari in serie A e in campo si è visto il perché. Tra l’altro Gasperini non ha praticamente fatto turnover, Mignani invece si, pensando al match in Campania di domani. "Ripeto ciò che ho detto subito dopo la gara di Bergamo – dice il mister del–.