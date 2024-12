Quifinanza.it - Cedolino pensione Inps gennaio 2025, aumenti ma non per tutti

È online ildelladi. Si tratta di un comunicato importante perché è possibile visionare le rivalutazioni pensionistiche applicate e i relativi. Infatti, a partire dasull’assegno pensionistico sarà visibile la perequazione automatica con un tasso di indicizzazione dello 0,8%. L’adeguamento all’inflazione porterà, tranne per chi resta escluso.Pensioni: gliDasull’assegno pensionistico sarà visibile l’aumento dovuto alla rivalutazione automatica delle pensioni. La perequazione automatica è l’adeguamento applicato per contrastare l’inflazione ed è stato calcolato dal Mef con un tasso di indicizzazione dello 0,8%.Glisono applicati secondo tre fasce:l’aumento del 100% (0,8%) per gli assegni pensionistici fino a tre volte il trattamento minimo;90% del tasso (0,72%) per i trattamenti tra 3 e 5 volte il minimo;il 75% del tasso (0,6%) per i trattamenti superiori a cinque volte il minimo