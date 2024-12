Biasin | Mi è giunta una voce All’Inter interessa…

Leggi su Ilnerazzurro.it

. Non solo Nico Paz. L’Inter è totalmente a caccia di 2004. Oltre al presunto interesse sullo spagnolo data la presenza di Zanetti in tribuna per Como-Roma, ecco che, Fabrizio, giornalista di Libero e ormai estensione diretta di casa Inter, ha lanciato una nuova bomba di mercato legata al club nerazzurro. Ancora un 2004. Ancora un argentino. Ancora un calciatore della nostra Serie A.: “Inter su Santiago Castro”Stiamo parlando di Santiago Castro, attaccante in forza al Bologna, che ha totalizzato nelle 22 partite di questa stagione 5 gol e 6 assist considerando tutte le competizioni. Proveniente dal Velez, società argentina, il “Loco“, così soprannominato, ha subito preso le redini offensive del Bologna, vincendo il ballottaggio con Dallinga che ha riempito le strade, i portici e i bar di Bologna per un’intera estate.