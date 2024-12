Apertura Porta Santa | chiusura strade e rimozione veicoli

Leggi su Funweek.it

Dal 24 al 26 dicembre a San Pietro sono in programma le cerimonie per l’avvio del Giubileo e la celebrazione del Natale, compresa la benedizione Urbi et Orbi.Entro la mezzanotte del 24 dicembre dovranno essere rimossi tutti idalle seguenti: via diAngelica; piazza della Città Leonina; largo del Colonnato; via dei Corridori tra largo del Colonnato e via dell’Erba; piazza Papa Pio XII; via della Conciliazione compresi i controviali, da piazza Pia a piazza Papa Pio XII; via Rusticucci; via dell’Erba; Borgo Sant’Angelo da via della Traspontina a via dei Corridori; via dei Cavalieri del Santo Sepolcro; via Pfeiffer; largo degli Alicorni; Borgo Santo Spirito nel da largo degli Alicorni a largo Ildebrando Gregori; via Paolo VI; piazza del Sant’Uffizio.Dalle 13 del 24 dicembre saranno chiuse al traffico veicolare: Borgo Santo Spirito, viaAngelica, largo diCavalleggeri, via dei Corridori, via dell’Erba, via dei Cavalieri del Santo Sepolcro, via Rusticucci.