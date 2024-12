Cinemaserietv.it - Angelina Jolie, Brad Pitt e Jennifer Aniston insieme a Natale: il video pacifista AI è virale

si abbracciano felici alasciandosi decenni di matrimoni, tradimenti e divorzi alle spalle. E con loro altri nemici storici celebri fanno pace stringendosi nei loro maglioni natalizi. Purtroppo è solo un bel sogno concepito in AI e concretizzato in unche potete vedere qui sotto. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Selvaggia Lucarelli (@selvaggialucarelli)Nelin questione, vediamo Emmanuel Macron, Donald Trump e Zelensky cingersi in un caldo abbraccio su uno sfondo innevato. Il dittatore della Corea del Nord non fa pace con nessuno, ma abbraccia un missile nucleare (per l’occasione decorato con motivi natalizi). Ci sono Xi Jinping e Winnie Pooh (che è censurato in Cina perché sarebbe considerato una parodia dello stesso Jinping) e Netanyahu ed Erdogan.