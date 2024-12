Tragedia a Velletri | auto si ribalta un morto e tre feriti

Leggi su Ilfaroonline.it

, 20 dicembre 2024 – Une tre: è il bilancio di un tragico incidente stradale avvenuto nella notte a. A perdere la vita una ragazzo di 24 anni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia die i vigili del fuoco. Dai primi accertamenti si tratterebbe di un incidentenomo: un’, una Fiat 500, per cause ancora in corso di accertamento si èta più volte. Quattro le persone a bordo, tra i quali un 24enne che èsul colpo. Altri tresono stati trasportati al pronto soccorso ae Latina. (Fonte: Adnkronos)ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.