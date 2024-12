Ilfattoquotidiano.it - Siria, delegazione Usa incontra Al Jolani: è la prima missione diplomatica dall’inizio della guerra civile

A dodici giorni dalla fine del regime di Bashar Al Assad, e dal trasferimento del dittatoreno in Russia, i primi diplomatici adre Abu Mohammad al-, il capo dei ribelli che ha preso Damasco, sono statunitensi. LaUsa inè arrivata presso la sede del capocoalizione di governo – la cui organizzazione, Hayat Tahrir al-Sham (Hts), è classificata come terroristica da Washington -, in un grande albergocapitale, per il primo contatto non ufficiale con le nuove autorità, hanno rilevato i giornalisti dell’Afp. I diplomatici viaggiano su un convoglio di 4×4 immatricolato in Giordania battente bandiera americana. Ad annunciare l’incontro è stato il Dipartimento di Stato: si trattaufficiale inviata a Damascoscoppiata nel 2011.