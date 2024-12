Pianetamilan.it - Serie A – Milan, ufficializzati gli orari dei prossimi big match

Sono state ufficialmente comunicate le date e glideiincontri delinA, che si preannunciano cruciali per le ambizioni dei rossoneri. Il 18 gennaio, il Diavolo affronterà la Juventus all’Allianz Stadium di Torino, con il fischio d’inizio previsto per le ore 18:00. Undi grande importanza, dove entrambe le squadre cercheranno di ottenere punti fondamentali per la corsa alla zona Champions. Il 26 gennaio, ilospiterà il Parma a San Siro, con inizio fissato alle 12:30, una partita che si disputerà in una mattinata domenicale. Infine, il 2 febbraio, i rossoneri saranno protagonisti nel derby dio contro l’Inter, un incontro che si svolgerà alle 18:00. Con questi impegni, ildovrà essere pronto a dare il massimo per continuare a sognare in grande.