Problemi relazionali Ho smesso con | Fedez fan preoccupati ma lui rassicura

Rebus: risolto. Nessuno stato confusionale, nessun problema di salute, nessuna segreta tristezza. Federico Leonardo Lucia ha finalmente chiarito cosa è successo sul palco di “Sarà Sanremo”, il programma in cui Carlo Conti e Alessandro Cattelan hanno presentato i brani della prossima edizione del festival canoro. Non poteva non farlo che sul suo profilo Instagram, da dove ha tranquillizzato tutti i suoi fan: “Ero tranquillo e rilassato, non è successo niente. Non so perché tutti hanno interpretato la cosa come se fossi triste". Nel corso di una diretta, visualizzata come sempre da migliaia di persone, ha detto di più: “Avevo avuto cose mieal di fuori della musica, ero un po' giù. Ma ero tranquillo. Non so perché ero strano. La mia vita è fatta di alti e bassi ultimamente, ma ce ne sbattiamo.