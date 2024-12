Lanazione.it - Parkinson, svolta all’ospedale San Luca: primi impianti sotto cute

Leggi su Lanazione.it

Lucca, 20 dicembre 2024 – Al Sanil primo impiantocutaneo per la cura del. E’ un trattamento che rappresenta un progresso significativo per i pazienti affetti da questa malattia perché consente l’infusionecutanea continua, 24 ore su 24, di levodopa, amminoacido che è tuttora il gold standard della terapia per questi casi. L’impiantoper la somministrazione di questo farmaco è stato effettuato per la prima volta a Lucca, su due pazienti in fase avanzata di malattia, martedì scorso, nell’ambito dell’ambulatorio per i disturbi del movimento della struttura di Neurologia del San, diretta dal dottor Marco Vista. L’attività specifica è stata gestita dalle dottoresse Martina Giuntini e Stefania Salvetti e dall’infermiera Sonia Salvestrini. Ilè tra le malattie neurodegenerative più diffuse e colpisce circa 6.