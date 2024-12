Iltempo.it - Open Arms, Salvini assolto: "Ha vinto l'Italia". Meloni: "Proseguiamo insieme"

Leggi su Iltempo.it

Matteoabbraccia la compagna Francesca Verdini e un forte applauso dei leghisti arrivati nell'aula bunker del carcere Pagliarelli di Palermo saluta la sentenza di assoluzione per il processo. Poi ai cronisti che lo attendono fuori dal tribunale, il vicepremier e leader della Lega dice sorridente: "È una sentenza che non assolve solo, ma un'idea di Paese. Chi usa gli immigrati per fare politica oggi ha perso, oggi torna in Spagna con le mani in saccoccia". E ancora: "È una bellissima giornata per l'. Da domani torno a lavorare in ufficio con passione e grinta. Sono felice, dopo tre anni hail buonsenso, hala Lega, hal', hail concetto che difendere i confini e contrastare scafisti e trafficanti non è un reato ma un diritto. Vado avanti ancora più determinato di prima".