Nove si gioca 'il mercoledì di Amadeus': Chissà chi è in prima serata dopo La Corrida

Amadeus sta per abbandonare l’access delper dedicarsi unicamente alla. “Il nostro pubblico si aspetta di vedere Amadeus in prime time”, dichiarava Laura Carafoli (SVP Content Networks & Streaming Local Productions Italy & Iberia for Warner Bros. Discovery) in merito alla decisione di archiviare l’avventura dichi è nell’attuale collocazione (al suo posto torna Cash or Trash). Domani in onda l’ultima puntata dell’ex Soliti Ignoti alle 20:40.Warner Bros. Discovery ha così deciso di riservare al conduttore unaben precisa, un po’ come accade con il venerdì di Maurizio Crozza e la domenica di Fabio Fazio, con la speranza di dare una sterzata a questa nuova fase di carriera dell’ex volto di Rai 1: sarà ildi Amadeus.Al via il 6mbre con lapuntata de La, la sera delnon verrà di fatto mai abbandonata dal conduttore.