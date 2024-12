Golssip.it - Malena: “Addio al porno è definitivo. Sogno di tornare vergine e…”

Filomena Marino, in arte, ha deciso di uscire dal mondo del. "Rocco Siffredi mi ha mandato un video messaggio, perché dice che non gli rispondo al telefono. Mi rivuole nel, ma ormai io ho dettoa quel mondo, a cui ho dato moltissimo. Ho avuto sul set fino a 150 uomini, ho fatto l'amore anche dieci ore al giorno ma da quando mia madre si è ammalata di tumore ho un soloe sposare un vero amore", ha raccontatonel corso di un'intervista concessa a Monica Setta per Storie di donne al bivio, che andrà in onda integrale venerdì 3 gennaio alle 21 su Rai 2. "Rocco dice che il mio legame con ilsi è rotto quando è mancato suo cugino Gabriele che per me era molto importante - prosegue- Secondo lui io starei male. In realtà ho solo fatto una scelta e tra la vita dastar e la famiglia ho scelto mia madre.