Oasport.it - LIVE Olimpia Milano-Bayern Monaco 39-40, Eurolega basket in DIRETTA: EA7 di nuovo in equilibrio all’intervallo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI VIRTUS BOLOGNA-BARCELLONA DALLE 20.0021:52 Un’a due facce finora: la prima fino al 6-24, con un incedere lento e spesso difficoltoso anche in difesa, la seconda con un piglio molto migliore e con l’accoppiata LeDay-Mirotic a infondere linfa adeguata.TOP SCORER –: LeDay 10;: Booker 10Parecchi tiri mancati dalsulla sirena, finisce 39-40 un secondo quarto che ha rimesso decisamente inle cose.Infrazione dei 24 con Napier che ha tenuto la palla in mano, 37?1.39-40 NEBO! Schiacciata dopo che Mirotic ha attirato su di sé la difesa.37-40 Bella palla per Booker che riesce ad appoggiare a canestro.37-38 Arriva dalla linea di fondo Nebo per l’appoggio comodo.35-38 Edwards piazza la tripla frontale del +3