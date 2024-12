Sport.quotidiano.net - Inzaghi: "Siamo pronti per Modena, Lind ci sarà anche se è stato male, Mlakar out"

Pisa, 20 dicembre 2024 - L'allenatore nerazzurro Filippoha affrontato i temi più caldi anticipando la trasferta di. Tra attacchi influenzali, recuperi e infortuni,fa il punto della situazione. Ilè imbattuto da cinque turni, con individualità importanti. “Ilè chiaro che da quando ha cambiato allenatore non ha mai perso, viene da cinque risultati utili. Ma, come ho detto prima del Bari, quest’anno per fortuna qualche tabù l’abbiamo infranto, per cui speriamo di fare la nostra partita. E’ chiaro che Mandelli è arrivato, èbravo, ha dato solidità, hanno ottime individualità. Secondo me ilè una squadra che potrà ambire i play-off perché è una squadra ben strutturata. Poi quando gioca in casa sappiamo che è una squadra molto temibile” Che Pisa vedremo? “Dopo aver pensato a loro e aver grande rispetto dobbiamo pensare a fare la nostra partita come stiamo facendo ultimamente.