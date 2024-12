Thesocialpost.it - Incidente a Velletri, muore ragazzo di 24 anni: sbalzato dall’auto, altri 3 amici gravissimi. Tornavano da una serata in discoteca

Un tragicostradale avvenuto nella notte su via 5 Archi, trae Nettuno, ha causato la morte di undi 24e il ferimento grave di altre tre persone. La strada rurale, che attraversa le campagne tra le province di Roma e Latina, è stata teatro del sinistro autonomo. Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento veliterno, squadra 27A, che hanno operato per estrarre alcuni feriti rimasti incastrati nell’abitacolo della Fiat 500 L su cui viaggiavano. La dinamica è ancora in corso di accertamento.L'articolodi 24da unainproviene da The Social Post.