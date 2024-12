Ilgiorno.it - Impiegata del Comune accusata di intascarsi soldi pubblici per anni, 355mila euro per comprarsi auto e terreni: scandalo a Concesio

Brescia – Era la responsabile della rendicontazione comunale e approfittando di quella carica si sarebbe intascata denaro pubblico per, girandosi sul proprio conto corrente oltre. Sotto inchiesta una dipendente deldi, cittadina di 15mila abitanti in provincia di Brescia, arrestata dalla Guardia di finanza con l’accusa di peculato (il reato che si verifica quando un pubblico ufficiale si appropria di denaro di cui ha la disponibilità per ragioni del proprio ufficio). La donna svolgeva il servizio di economato e ragioneria, una figura a cui sono attribuite funzioni di controllo sul buon andamento, sulla regolarità e sull’efficienza fiscale della struttura amministrativa. Dal 2021 ad oggi si sarebbe versata, in numerose occasioni, denaro dal conto delal proprio.