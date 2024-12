Anteprima24.it - “Gran concerto di Capodanno” al Comunale con musica classica e la magia della zampogna

Tempo di lettura: 2 minutiIlditorna in città. Promosso nell’ ambitomanifestazione Incanto di Natale. Ilche è giunto alla 32esima edizione vedrà sul palco l’Orchestra InternazionaleCampania affiancata da Piero Ricci, considerato uno dei piùdi interpretia livello internazionale. Infatti quest’edizione avrà anche questo taglio particolare attento alle tradizioni locali con l’esibizione. La conferenza stampa di presentazione c’è stata questa mattina al Teatropresso il Foyer . Due gli spettacoli previsti: alle 18:00 e alle 20:15. La serata sarà presentata da Mario Collarile Il vice sindaco Francesco De Pierro nell’aprire la Conferenza ha sottolineato: “Per la città è stato un anno molto importante, come amministrazione ritengo che abbiamo fatto tantissimo per rivalutare tanti luoghicittà” Sul, De Pierro ha sottolineato: “Celebrare questo spettacolo in questo splendido teatro è per noi undissimo orgoglio.