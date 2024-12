Ilgiorno.it - Furti in abitazione a Bergamo: escalation nei quartieri di Valtesse e Valverde

Leggi su Ilgiorno.it

In balìa dei ladri. L’attività dei topi d’appartamenti in questi ultimi mesi dell’anno sembra essersi intensificata neicittadini di, forse ancora di più che nel resto didove già si segnala un’diin. Un colpo dopo l’altro, a qualsiasi ora del giorno. Via Maironi da Ponte, via Ruggeri da Stabello, via Crocifisso sono le zone più colpite. I residenti, per contrastare il fenomeno stanno provando ad organizzarsi con nuovi metodi di sorveglianza, come, per esempio, il passaparola in caso di avvistamenti di persone sospette. "Ho letto sui giornali che, in occasione delle festività natalizie, il prefetto ha promesso maggiori controlli in città - sottolinea un residente, vittima qualche settima fa di un furto in casa mentre era a fare la spesa con la moglie -.