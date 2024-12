Tpi.it - Francia-Germania: perché l’asse che reggeva l’Europa si è arrugginito

Leggi su Tpi.it

Lo chiamano asse franco-tedesco per la sua rilevanza strutturale determinante per decidere le sorti del, ma dal dopoguerra a oggi non sembra essere mai stato così debole. Non certo per i rapporti bilaterali, che non registrano particolari stravolgimenti, quanto per le specifiche situazioni interne dellae della, oggi più incerte che mai dal punto di vista sia politico che sociale e che lasciano un grosso punto interrogativo sul futuro dei due Paesi in un momento storico in cui si apprestano a giocare un ruolo fondamentale nelle sorti del nostro continente. Mentre si attende l’insediamento di Donald Trump negli Stati Uniti per capire se ci sarà una proposta di pace per l’Ucraina e in cosa consisterà, mentre si attende di capire che ruolo avranno i Paesi europei in questa proposta e nel gestire un fianco Est della Nato che si fa sempre più caldo, mentre l’aumento delle tensioni e delle crisi in tutto il mondo richiedono una risposta forte da parte delche non può più permettersi di rimanere la vetrina impolverata di un mondo che guarda avanti, lasi trova senza una chiara maggioranza in parlamento, impossibilitata fino a luglio prossimo a un secondo voto anticipato, reduce dal fallimento del governo nominato da Emmanuel Macron a guida Michel Barnier, e lasi trova ad affrontare una crisi industriale dai risvolti problematici mentre il governo a guida Olaf Scholz è arrivato a un prevedibile naufragio che porterà il Paese il prossimo febbraio a elezioni anticipate.