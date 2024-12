Ilrestodelcarlino.it - "Elementari, no alla rotatoria. È un problema per la viabilità"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Infrastrutture, gli emendamenti sono stati respinti con motivazioni fornite dall’assessore Marco Vincenzi: "Pensociclabile di Gavello, in cui stiamo già intervenendo per la messa in sicurezza con il posizionamento del guardrail lungo tutto il percorso. Poi, sui cestini per i rifiuti, il nostro impegno è massimo e nei prossimi mesi ne arriveranno circa ottanta nuovi e più capienti. Crediamo porterebbe solo difficoltà viabili unain uscita dalle scuole, senza contare che si dovrebbe effettuare una sostanziosa riduzione del parcheggio".