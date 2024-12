Ilnapolista.it - Dybala-Roma è un film già visto in estate: l’argentino ha capito di non essere più al centro del progetto

I rapporti tra Pauloe lanon si sono conclusi quest’con l’offerta dall’Arabia, ma potrebbero finire a gennaio; tra poche presenze scatterebbe il rinnovo automatico a 8 milioni per, ungiàhadi nonpiù aldelIl Messaggero nell’edizione odierna:Ci risiamo. La telenovelaè come uno di quei grandi classici natalizi in tv, “Una poltrona per due” per intenderci. Il copione è noto: oggi è 20 dicembre ma sembra dial 20 agosto, con l’imminente rimpallo di responsabilità tra le parti. E sullo sfondo la sensazione malinconica che si sia perso tempo, bruciato allenatori, progetti, investimenti e idee all’insegna del vorrei ma non posso. Da un lato c’è lache voleva cedereine non ha cambiato idea adesso (soprattutto con la spada di Damocle del contratto che prevede tra poche partite un rinnovo a 8 milioni); dall’altro c’è il calciatore che hadi nonpiù la stella cometa, ma vuole andar via solo per la meta giusta.