Iodonna.it - Dimenticate il Superman che conoscete: ora Clark Kent è un supereroe umano e vulnerabile

Leggi su Iodonna.it

ilche conoscevate: James Gunn alza il sipario su un eroe che, nel primo teaser del suo atteso lungometraggio, appare, immerso in un mondo che sembra aver perso la speranza. Nelle prime immagini del film, che uscirà il 10 luglio 2025, il regista pare voler dare il via a una narrazione che punta non solo all’azione, ma anche a una profonda rilettura del mito dell’Uomo d’Acciaio. Sarà un nuovo inizio per il DC Universe? I fan sono già divisi. Christopher Reeve:, vita, film, incidente guarda le foto, cast rinnovato per un’epoca di cambiamentoDavid Corenswet raccoglie l’eredità di, interpretando uncomplesso, in bilico tra il suo retaggio kryptoniano e il bisogno di ritrovare il suo posto sulla Terra.