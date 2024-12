Credito, quando l’algoritmo batte l’uomo

Leggi su Ildenaro.it

Ha suscitato molte reazioni l’articolo sui trent’anni dalla morte di Ferdinando Ventriglia, alcune positive e altre negative. Per fortuna, almeno per chi scrive, le prime molto più numerose delle seconde perché nonostante la damnatio memoriae che spesso si riserva ai vinti chiunque abbia una certa età e l’abbia conosciuto di persona non può dimenticare lo spessore dele le sue autentiche battaglie in favore del Mezzogiorno.L’ultimo direttore generale del Banco di Napoli – ripassiamo per chi non lo sa – è venuto a mancare il 10 dicembre del 1994 lasciando il glorioso istituto dicon cinquecento anni di storia alle spalle in balia degli appetiti della politica appena uscita vincente dalle urne, quella di marca leghista, e degli interessi di gruppi di potere che allora vollero salvare la Bnl fresca di scandali finanziari cui fu regalato il forziere partenopeo a danno dei meridionali.