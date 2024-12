Liberoquotidiano.it - "Cosa vi abbiamo regalato". Censura a Tony Effe, Gualtieri si copre (di nuovo) di ridicolo

Tutta l'Italia sta parlando del caso, il trapper prima invitato e poito al concertone di Capodanno del Circo Massimo a Roma. Roberto- e tutto il Partito democratico - sono accusati di non concepire e rispettare la libertà d'espressione. Soprattutto quella artistica, anche se a volte si può tramutare in espressioni volgari e violente. Dopo quello che è accaduto a, anche altri artisti invitati a cantare il 31 dicembre hanno deciso di boicottare l'evento, in solidarietà con il trapper. Eche dice? Beh, in un primo momento si era avventurato in una spericolata arrampicata sugli specchi. Da buon amministratore pubblico, aveva rispedito al mittente tutte le accuse di. Secondo lui, infatti, la presenza diavrebbe diviso la città di Roma, invece di unirla.