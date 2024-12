Laprimapagina.it - ChatGpt approda su WhatsApp in Italia: è sufficiente memorizzare il numero 1-800-ChatGpt

L’arrivo disuinrappresenta una svolta significativa per OpenAI, che continua ad ampliare le modalità di accesso al proprio chatbot. Ora, con un semplice messaggio inviato a undedicato, gli utentini possono interagire con l’intelligenza artificiale senza dover creare un account o scaricare ulteriori app. Questo approccio elimina molte delle barriere tecnologiche, rendendo il servizio accessibile anche a chi è meno esperto di tecnologia.Un servizio innovativo e gratuitoPer iniziare, èil1-800-(equivalente alcompleto 1-800-242-8478) nei contatti e inviare un messaggio. OpenAI ha progettato il servizio in modo che sia completamente gratuito, anche se esistono alcune limitazioni suldi domande che si possono fare in un determinato lasso di tempo.