Lanazione.it - Campionato Uisp: Bellini Giacomo Bacchereto pareggia 3-3 con Avis Verag Prato Est

Sempre più avvincente ilcon una lotta serrata per il primo posto e una classifica molto corta. In una partita in bilico fino al 90’ il3-3 contro l’Est. Succede tutto nel secondo tempo: i padroni di casa vanno in gol con Maresia (doppietta) e Falconi. Ilrisponde con Carone e con la doppietta di Mbaye, che a 2 minuti dal termine regala agli ospiti un insperato pareggio contro la prima in classifica. I Kickers Narnali approfittano del mezzo passo falso delvincendo 2-1 contro il S. Ippolito grazie alle reti di Giandonati e Sciannamè. Per i rivali di giornata il gol della bandiera arriva da Donnini, ma non è abbastanza per fare punti. Il Signa 2007 strapazza 4-2 l’Olimpia: alla doppietta di Vollero per i padroni di casa rispondono le reti di Privitera, Scarselli e la doppietta di Vanaria per i fiorentini.