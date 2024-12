Sport.quotidiano.net - Baskérs Forlimpopoli: sfida decisiva contro Urbania per mantenere l'imbattibilità

La vittoria dello scorso weekend nel big matchgli Angels Santarcangelo ha consegnato aila vetta solitaria della classifica, grazie a un ruolino di marcia perfetto, fatto di undici successi in altrettante gare. Ritmo che va confermato già domenicaun’altra grande avversaria: per concludere l’annata nel migliore dei modi, i ragazzi di coach Alessandro Tumidei dovranno provare a sbancare il parquet di, la terza forza del campionato, attualmente appaiata a Santarcangelo e a -2 dai. Insomma,imbattuta se la vede con chi ha perso solo una volta fin qui (nel derby marchigianoFossombrone), per di più in trasferta. Terza miglior difesa del torneo,è reduce da sei successi consecutivi: un ostacolo molto duro, che non andrà sottovalutato per completare un 2024 praticamente perfetto, finora macchiato solo dalla sconfitta in gara3 nella sorprendente finale playoff conquistata nella passata stagione.