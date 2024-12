Ilgiorno.it - Bancomat fatti saltare con l'esplosivo: otto arresti. Nel mirino gli Atm di Milano e Pavia

, 20 dicembre 2024 - Associazione per delinquere finalizzata ai furti aggravati dall’utilizzo di materiale, violazione della legge sulle armi, ricettazione e riciclaggio è l’accusa formulata nei confronti della banda deiche tra luglio e settembre avrebbe fatto esplodere 17 Atm in tutta Italia.glieffettuati dai carabinieri del comando provinciale di Foggia. Le indagini erano partite un anno fa, dopo la sequela diesplodere e derubati. Secondo la ricostruzione effettuata dalla Procura di Foggia e dai carabinieri di Foggia, il modus operandi della compagine criminale prevedeva l’impiego di auto rubate di grossa cilindrata o con targhe clonate per gli spostamenti e l’utilizzo di carte di credito prepagate - fornite da uno degli indagati e intestate a stranieri - inserite nelle “bocchette” degli sportelli ATM per assicurarne l’apertura e consentire la successiva introduzione della “marmotta”.